Virenschutz: HVV sett op Strafen

Af vundaag maakt de HVV eernst: Wokeen in Bussen, Bahnen un op Scheep keen Mask ophett, mutt veertig Euro betahlen. De Straaf in Hamborg is man vergliekswies nich so düer. In anner düütsch Länner köst sowat mehr: In Baden-Württembarg sünd dat to'n Bispeel bet to tweehunnertföfftig Euro. | Stand 24.08.2020 Kl. 09:30

