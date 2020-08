Stand: 24.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Hamborg: Senat plaant Paritätsgesett

Bi de Börgerschops- un de Bezirkswahlen in Hamborg schüllt in Tokunft gliek veel Froens- un Mannslüüd to Wahl stahn. Dat hefft de SPD un de Grönen in jümehrn Koalitschonsverdrag so afmaakt – un Justizsenatorsche Anna Gallina will dat nu to'n Gesett maken. Dat is man nich kloor, wat so wat rechtlich okay is: In Thüringen harr dat Verfatensgericht so en Gesett al to Fall bröcht. | Stand 24.08.2020 Kl. 09:30

