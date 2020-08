Stand: 24.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Streik-Oproop in Belarus

In'n Machtkamp in Belarus hett de Oppostischon to Streiks in de Staatsfirmen opropen. De Raat, de de Aktschonen vun de Oppositschon koordiniert, sä: Jeed Minuut, in de Präsident Alexander Lukaschenko wieder an de Macht is, weer mit grote Verlusten för de Weertschop verbunnen. Lukaschenko droht all, de wiest, dat se gegen em sünd, mit'n Verlust vun'n Arbeitsplatz. | Stand 24.08.2020 Kl. 09:30

