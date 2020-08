Stand: 21.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

School in’e Ferien

Meist sövendusend Schoolkinner hebbt in’e Sommerferien en extra Runn in’e School inleggt un freewillig bi de „Lernferien“ mitmaakt. In jümehr Scholen hebbt se in Kursen, de twee Weken lang duert hebbt, dat nahaalt wat se versüümt hebbt – so to’n Bispeel in Düütsch oder Mathe. Schoolsenater Ties Rabe sä güstern in’n Schoolutschuss, dat vele Hamborger Scholen ok in’e Harvstferien wedder Ünnerricht anbeden wullen.

