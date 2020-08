Stand: 21.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Biden seggt ja

In‘e USA dor hett Joe Biden to’n Afsluss vun den Parteidag vun‘e Demokraten nu ok vun Amts wegen den Plaan annahmen, dat se em as Kandidat för de US-Präsidentschop op’e List sett. In siene Reed hett he toseggt, dat he över den Graven, de dat Land deelt, henwegkamen will. He wull en Präsident ween för all Amerikaners. Biden geiht mit de Senatersch Kamala Harris as Vize gegen US-Präsident Donald Trump in’t Rennen.

// Stand: 21.08.2020, Kl. 9:30

