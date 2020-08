Stand: 20.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Corona-Test in Hamborg

Wenn de Laboren in Hamborg vull utlast sünd, kunnt ween un dat gifft nich noog Corona-Test-Kits. Wat de Sundheitsbehöörd Hamborg seggt, versöökt de Laboren opstunns en Vörraat antoleggen. Man dat is meist nich mööglich. Överall in de Welt warrt jümmer mehr na de Test-Kits fraagt. De Laboren in Hamborg kiekt sik jedeen Dag mehr as negendusend Corona-Tests an. Mööglich weern sogor dubbelt so veel. // Stand 20.08.2020, Kl. 9:30

