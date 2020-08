Stand: 20.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Arger in de Börgerschop

De Hamborgsche Börgerschop harr wegen de Corona-Strategie in de Scholen Striet. CDU, FDP un Linke hebbt Schoolsenater Ties Rabe vörsmeten, he sett de Sundheit vun Schölers un Lehrers op't Speel. Wat de Schoolbehöörd seggt, geev dat güstern keen ne'e Fäll an Scholen. // Stand: 20.08.2020, Kl. 9:30

