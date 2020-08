Stand: 20.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Demo in Hamborg

En half Johr na den Anslag in en Shisha-Bar in't hessische Hanau sünd güstern in Hamborg veerhunnert Minschen in Willemsborg gegen Rassismus op de Straat gahn. Se hebbt ok en Protesttog plaant, man wat de Polizei seggt, hebbt se den afseggt. Dor weern woll eendusend Lüüd henkamen un dat weer eenfach to veel west. // Stand: 20.08.2020, Kl. 9:30

