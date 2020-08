Stand: 20.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Merkel dröppt Thunberg

Bunnskanzlersch Angela Merkel dröppt sik vundaag mit Vertreders vun de Klimaschutz-Bewegen "Fridays for Future". Dor sünd ok de sweedsche Aktivistin Greta Thunberg un Luisa Neubauer ut Hamborg mit dorbi. Bi'n Snack in't Berliner Kanzleramt geiht dat üm de Fraag, woans een de Tele bi'n Klimaschutz schaffen kann. De Aktivistinnen laad achterna to'n Pressekunferenz in. // Stand: 20.08.2020, Kl. 9:30

