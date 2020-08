Stand: 20.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Dat Wedder för uns in Hamborg

Dat Wedder för uns in Hamborg is vundaag mit masse Wulken en teemlich griese Saak. Af un an kann mal wat Natts vun baven kamen, man de mehrste Tiet is dat dröög. An Nameddag kümmt denn ok mal wedder de Sünn rut un de Temperaturen kladdert noch op bet to achtuntwintig Graad. Opstunns meet wi in Steenwarder noch twintig Graad.

Morgen deit de Dag eerst recht fründlich, man denn fangt dat doch an to pladdern. Kann ok mal en Dunnerslag mit dorbi ween. Liekers schafft de Temperaturen dat sogor op bet to negenuntwintig Graad. // Stand: 20.08.2020, Kl. 9:30

