Corona an Scholen

An de Scholen vun Hamborg is de Tahl vun Lüüd, de sik mit dat Corona-Virus ansteken hebbt, trüggahn op veerunveerdig. De Schoolbehöörd seggt, föffteihn Gruppen vun Schölers sünd in Kwarantän. De Warkschopp för Erziehung un Wetenschopp bekrittelt, dat se mit Schölers, de ut Risikorebeeten kaamt, ünnerschedlich ümgaht. Weck Schölers moet stantepede in Kwarantän, anner koent eerstmal wieder bi’n Ünnerricht mitmaken. Dat Vörgahn entscheed alleen dat tostännige Sundheetsamt. / Stand: 19.08.20 Klock 9:30

