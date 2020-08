Stand: 19.08.2020 10:15 Uhr - NDR 90,3

Raasch wegen Polizeivideo

De Afdeelen för interne Ermittlungen ünnersöcht en Insatz vun de Polizei gegen en föffteihnjöhrigen in de Hamborger Neestadt. De Jung weer jümmer wedder mit en Elektro-Ruller op den Footweg föhrt. As he sik nich utwiesen wull, hebbt de Schandarms Pepperspray gegen em insett. De Fraktschoon vun de Linke geiht mit de Beamten nu hart to kehr un seggt, se sünd veel to scharp vörgahn. De SPD stellt sik dorgegen achter de Schandarms. / Stand: 19.08.20 Klock 9:30

