Ne’e Eiland in’t Wattenmeer

In den Natschonaalpark Hamborgischet Wattenmeer warrt opstunns en ne’e Eiland buren. Dat is bi en Snack to’n 30. Gebortsdag vun den Park in’t Raathuus künnig makt worden. De Sandbänk in’n Westen vun den Natschonaalpark is sößhunnert Hektar groot. Dormit is dat ne’e Eiland so groot as Scharhöörn, Niegehöörn un Neewark tohoop nahmen. / Stand: 19.08.20 Klock 9:30

