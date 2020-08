Stand: 19.08.2020 10:15 Uhr - NDR 90,3

Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundag hebbt wi blots poor Spiddelwulken, dat is fründlich un blifft mehrstendeels dröög. De Temperatur kladdert bet achtuntwintig Graad. Opstunns hebbt wi op Finkwarder sößteihn Graad. De Wind is lau ünnerwgeens ut West bet Süüdwest. Un so geiht dat wieder: Morgen wedder mehr Wulken un beten Regen, man en kumplettemang verpladderte Dag warrt dat liekers nich, na’n Nahmeddag warrt’t doch wedder fründlicher, un warmer bavento: bet dörtig Graad. / Stand: 19.08.20 Klock 9:30

