Stand: 18.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Tschentscher to Coronatest na’n Urlaub

Hamborgs Eerste Börgermeister Peter Tschentscher hett bekrittelt, woans se in Düütschland mit Minschen ümgaht, de ut’n Urlaub trüchkaamt. En Coronatest to maken un denn eerst twee Daag later wedder na Düütschland to reisen, dat is verkehrt, see Tschentscher in’t Eerste. Dor blifft denn noch noog Tiet, dat sik de Urlaubers an dat Virus ansteken köönt. Wat weert is de Test eerst veer Daag, na dat de Lüüd wedder dor sünd. / Stand: 18.08.2020, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 18.08.2020 | 09:30 Uhr