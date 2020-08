Stand: 18.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Straafgeld un Maskenplicht

Wokeen in Hamborg mit Bus un Bahn ünnerwegens is un keen Mask dregen deit, de mutt vun tokamen Week af an en Straafgeld betahlen. Opstünns maakt se noch all Kontrollinstrumenten technisch praat, hett NDR 90,3 vun de Verkehrsbehöörd to weten kregen. Jeedeen, de in en Bus, en Bahn, oder op den Bahnstieg nix vör Mund un Nees bunnen hett, de mutt mit veertig Euro Straafgeld reken. / Stand: 18.08.2020, Klock 9:30

