Stand: 18.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Marburger Bund to Corona

De Gesundheitsämter in Düütschland hebbt dusenddreehunnertnegentig ne’e Corona-Infekschonen binnen een Dag mellt. Dat kann een ut de ne’en Tallen vun’t Robert-Koch-Institut rutlesen. Nu, wo sik wedder mehr Minschen ansteken doot, verlangt de Warkschop för Dokters Marburger Bund, dat överall in Düütschland desülvigen Oplagen för private un öffentliche Fiern gellt. De Böverste vun den Verband Susanne Johna see to de Zeitungen vun de Funke Mediengrupp, wenn hunnertföfftig Lüüd tohoop binnen fiert, denn is dat to veel. / Stand: 18.08.2020, Klock 9:30

18.08.2020