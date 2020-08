Stand: 18.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Parteidag vun de US-Demokraten

In de USA fangt de Demokraten nu mit jümehren Parteidag an. Se wüllt Joe Biden as Kandidaat för’t Präsidentenamt opstellen. He schall an’n 3. November gegen Donald Trump in’t Rennen gahn. Utricht warrt de Parteidag mehrstendeels in’t Internet. / Stand: 18.08.2020, Klock 9:30

