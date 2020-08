Stand: 18.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Füerwehrinsatz in Bardörp

De Hamborger Füerwehr hett in de Nacht en Mann, de woll duun weer, ut den Bardörper Slüsengraven ruthaalt. En Footgänger weer wies worrn, dat de Mann ünnergeiht un hett den Nootroop wählt. De Füerwehr kunn den Mann ut’t Water ruttrecken un em wedder in’t Leven trüchhalen. He is op Leven un Dood to Schaden kamen un müss na’t Krankenhuus bröcht warrn. / Stand: 18.08.2020, Klock 9:30

