Stand: 17.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Bayern söcht Corona-Kranke

Wat bi en Reeg Corona-Tests in Bayern rutkamen is, dat is jo wegen en Malöör nich recht wiedergeven worr: Vun süssunveertig Minschen, de positiv test worrn sünd, hett de Staat keen Naams un Adressen. Un dorto kummt noch negenunföfftig anner Minschen. De sünd ok positiv test worrn; vun de gifft dat Kontakt-Daten, man de Kontaktopnahm hett noch nich klappt. | Stand 17.08.2020 Kl. 09:30

