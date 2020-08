Stand: 17.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Bostart in Ottensen

In Hamborg geiht vundaag de Bo vun'n ne'n S-Bahnhoff in Ottensen los. Sövenuntwintig Millionen Euro schall dat kösten – man egens schull de Bo al lang fardig ween. Nu schall de Bahnhoff to't End vun't tokamen Johr apenmaken. De Stadt harr ünner annern dörsett, dat dat Dack an'n Bahnstieg düütlich länger warrt as vun de Bahn plaant. | Stand 17.08.2020 Kl. 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 17.08.2020 | 09:30 Uhr