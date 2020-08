Stand: 14.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Demonstratschonen in Hamborg

De Hamborger Polizei maakt sik praat för en Reeg Demonstratschonen an’t Wekenenn. De Binnenbehöörd weet, dat sik ünner annern fiefhunnert Minschen anseggt hebbt, de nich inverstahn sünd mit de Corona-Oplagen. Dor mang sünd woll ok Lüüd, de an jichtenseen Verschwören glöövt, Impfgegners un Rechtsextremisten, so de Verfatensschutz. Mehrere hunnert Minschen wüllt ok gegen Rechts un för’t Seenootredden op de Straat gahn. / Stand: 14.08.2020, Klock 9:30

