Stand: 14.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Füer in Groot Bostel

De Hamborger Füerwehr hett an’n fröhen Morgen en Füer in en Seniorenwahnanlaag in Groot Bostel löscht. In en Wahnung in dat Huus in’n Weg bi’n Jäger in de Neegde vun’n Flooghaven harr dat anfungen to brennen. En Reeg vun de Lüüd, de in de Anlaag wahnt, hebbt en beten wat afkregen un müssen na’t Krankenhuus bröcht warrn. / Stand: 14.08.2020, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 14.08.2020 | 09:30 Uhr