Straafgeld för Grote sien Gäst?

Na de Fier vun Hamborgs Binnensenater Andy Grote, de vele bekrittelt, kümmt nu woll ok noch wat för sien Gäst achterher. As Grote den Eed afleggt harr, hett he mit en poor Lüüd fiert un sik nich an de Corona-Oplagen holen. Dorför müss de Senater dusend Euro Straafgeld betahlen. Nu liggt bi de Staatsanwaltschop woll ok en Anzeig gegen de dörtig Gäst vör, mellt de Bildzeitung. Kann angahn, dat de Gäst nu ok en Straafgeld in Höögde vun hunnertföfftig Euro betahlen mööt. / Stand: 14.08.2020, Klock 9:30

