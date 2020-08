Stand: 13.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Luern op Corona-Testzentrum in Hamborg

In Hamborg fehlt jümmer noch en Corona-Testzentrum in de Binnenstadt. De Sundheitsbehöörd harr vör teihn Daag seggt, se wüllt Lüüd, de mit den Tog- oder Bus ut Risikorebeten kaamt in de Nöögde vun ZOB un Hauptbahnhoff testen. Man de Behöörd seggt, se sünd jümmer noch mit de Plaans togang. An’n Flooghaven hebbt sik meist al sövendusenddreehunnert Minschen op dat Coronavirus testen laten. – Jedeen hunnertsten hett sik wohrhaftig dormit ansteken. // Stand 13.08.2020, Kl. 9:30

