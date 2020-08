Stand: 13.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Dat Wedder för uns in Hamborg

Dat Wedder för uns in Hamborg höllt mal wedder masse Sünnschien för uns praat. Man dor dükert af un an ok mal poor Wulken an’n Heven op. Und villicht gifft dat sogor mal de een oder anner lütte Flaag. Köhler warrt dat liekers nich. Op bet to tweeundörtig Graad kladdert de Temperaturen noch. Opstunns meet wi op Finkwarder noch twintig Graad.

Morgen süht dat lütt beten anners ut. Dor sünd lütte Flagen – villicht ok mal en düchtigen Dunnerslag mööglich. Warm is dat liekers. Op bet to achtuntwintig Graad kladdert de Temperaturen denn jümmer noch. // Stand: 13.08.2020, Kl. 9:30

