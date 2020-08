Stand: 12.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Jümmer mehr Infekschonen in Düütschland

In Düütschland gifft dat so veel Corona-Infekschonen as siet dree Maand nich mehr. Wat dat Robert-Koch-Institut seggt, hebbt se an een Dag mehr as eendusendtweehunnert Fäll tellt. Dat liggt nich an de enkelten Corona-Brennpunkten. Meist överall in Düütschland kladdert de Tall vun de Neeinfekschonen in de Höögde. // Stand: 12.08.2020, Kl. 9:30

