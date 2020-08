Stand: 12.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Freefohrten bi’n HVV

De Hamburger Verkehrs-Verbund will dat Daalsetten vun de Mehrweertstüer mit Freefohrten an de Kunnen wiedergeven. Vunaf tokamen Maand köönt Abo-Kunnen jedeen Dag vunaf Klock ölven noch een Person un dree Kinner mitnehmen, ahn dat se wat betahlen mööt. In’n November dröövt denn all in Hamborg un ümto an veer Sünnavenden ümsünst fohren. // Stand: 12.08.2020, Kl. 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.08.2020 | 09:30 Uhr