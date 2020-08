Stand: 12.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Dat Wedder för uns in Hamborg

So richtig wat Ne’et lett sik Petrus ok nich mehr infallen. Ok hüüt schient de Sünn den helen Dag un bött uns bi Temperaturen bet to tweeundörtig Graad düchtig in. Opstunns meet wi in Hoorn noch harmlose twintig Graad. An Nameddag kümmt noch en beten Wind ut Oost dorto.

Wenn Ji meent, dat is warm, denn luert man morgen af. Dor kladdert de Temperaturen sogor op bet to veerundörtig Graad. // Stand: 12.08.2020, Kl. 9:30

