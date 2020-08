Stand: 11.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Ünnerichtutfall wegen Corona

An twee Hamborger Scholen fallt Ünnericht ut, wiel Schölers Corona hebbt. An de kathol’sche School in Harvstehuud mööt de Kinner ut de drütte un veerte Klassen tohuus blieven. An de staatliche Grundschool Rönnkamp in Schnelsen is en veerte Klass bedrapen. Alltohoop hebbt sik dreeuntwintig Schölers in‘n Urlaub mit Corona ansteken. //Stand 11.08.2020 Kl. 9:30

