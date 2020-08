Stand: 11.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Alkohol in Szeneveerteln

Wegen Corona verlängert Hamborg dat Verbott, Alkohol to’n Mitnehmen to verköpen. Dat gellt ok an’t tokamen Wekenenn in Delen vun St. Pauli, Ottensen, Eimsbüddel un dat Schanzenveertel. Dat hebbt de Behöörden so anordnet, wiel se nich wüllt, dat dor in de Szeneveerteln Masse an Lüüd tosamen kaamt. // Stand 11.08.2020 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 11.08.2020 | 09:30 Uhr