Stand: 11.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Football

De Mannschopen vun de eerste un twete Bunnsliga, de speelt ok wiederhin in leere Stadions. Dat hett de Gesundheitsminister-Konferenz besloten. Ok bi‘n HSV un bi’n FC St. Pauli geiht dat in’t Geld. Se mööt bummelig mit een Drüttel weniger Innahmen reken. // Stand 11.08.2019 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 11.08.2020 | 09:30 Uhr