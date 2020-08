Stand: 10.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Schoolanfang in Hamborg

Meist sössteihndusend Kinner gaht in Hamborg düsse Week to’n eersten Mal na School. In anner Johrgäng is de Ünnerricht al verleden Week anlopen, vunaf hüüt warrt dat för de Eerstklässler eernst. Se dröövt den Schoolanfang ok fiern, man an gröttere Scholen nich all to glieke Tiet. Ok in de föfften Klassen geiht de Ünnerricht eerst vundaag wedder los. // Stand 10.08.2020, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 10.08.2020 | 09:30 Uhr