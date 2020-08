Stand: 10.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Striet wegen Flüchtlingsünnerbringen

In Blanknees gifft dat wedder Arger wegen de Flüchtlingsünnerbringen in’n Björnson-Weg. Wat NDR 90,3 weet, will sik dat Bezirksamt Altna nich mehr an en gerichtlich Vergliek mit de Anwahners hollen. Dat is twee Johr her, dor hebbt se afmaakt, dat se de Ünnerbringen boen dröövt, man tweedusenddreeuntwintig wedder afreten warrn mööt. Dat Bezirksamt will dat nu mit en ne'en Beboungsplaan schaffen, dat de Flüchtlingsünnerbringen op Duer blifft. // Stand: 10.08.2020, Kl. 9:30

