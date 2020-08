Stand: 10.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Corona-Neeinfekschonen

Dat gifft in ganz Düütschland bummelig veerhunnertdörtig ne'e Corona-Fäll an een Dag. Dat hett dat Robert-Koch-Institut in Berlin vunmorgen künnig maakt. Man to'n Wekenanfang sünd de Tallen jümmer eerstmal recht siet, nich all Sundheitsämters levert op'n Sünndag jemehr Daten. In de verleden Daag hett dat jümmer mehr as eendusend Neeinfekschonen geven. // Stand: 10.08.2020, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 10.08.2020 | 09:30 Uhr