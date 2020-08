Stand: 10.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

HSV winnt Testspeel

In de twete Football-Bunnsliga hett de HSV sien Testspeel in letzte Minuut wunnen. Gegen den Drüttligisten Hansa Rostock geev dat in'n Volkspark en een to null. Dat Door hett Stephan Ambrosius eerst in de negentigste Minuut schoten. // Stand: 10.08.2020, Kl. 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 10.08.2020 | 09:30 Uhr