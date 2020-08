Stand: 07.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Plaans för Jungfernstieg

In Hamborg warrt de Jungfernstieg vunaf Oktober to'n Tempo-dörtig-Rebeet. Denn dröff een dor nich mehr mit sien Privatwagen langs föhren. Dat Föhren is dor blots noch Bussen un för'n begrenzte Tiet ok Toleverers verlööft. Dormit maakt de Senaat en eersten Schritt hen na en Binnenstadt mit wenig Autos. De CDU meent, de Plaans sünd för den Enzelhannel, Krögers un Minschen in Butenbezirken en Slag in't Gesicht. // Stand: 07.08.2020, Kl. 9:30

