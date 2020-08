Stand: 07.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Spahn över Corontest-Plicht

Vunaf morgen mööt sik Lüüd, de ut Risikorebeten torüchkaamt glieks bi de Inreis ünnersöken laten oder en negativen Corona-Test ut dat Butenland vörleggen. Bunnssundheitsminister Jens Spahn meen, dat kann een vun de Lüüd ok verlangen. De Test dröff nich öller as achtunveertig Stünnen ween. Wokeen den Test nich maken will, de sall en Straaf vun bet to fiefuntwintigdusend Euro betahlen. // Stand: 07.08.2020, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 07.08.2020 | 09:30 Uhr