Stand: 07.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Tschentscher över Maskenplicht in Scholen

Schölers in Hamborg mööt, wenn se jüst nich in'n Ünnerricht sünd, en Mask dregen. Man dat finnt nich all goot. Op de een Kant gifft dat Lüüd, de wüllt, dat se de Masken ok in de Schoolstünnen dreegt, man op de anner Kant gifft dat ok welk, de hollt vun de Maskenplicht an Scholen reinweg gor nix. Börgermester Peter Tschentscher sä in en Interview mit ARD Extra, he steiht achter de Entscheden. De tokamen Weken wöörn ja wiesen, wat een de Maskenplicht in Scholen lockern kann oder nich. // Stand: 07.08.2020, Kl. 9:30

