Stand: 07.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Beenschööt in Tonndörp

In Hamborg hett een en veerunföfftig Johr olen Mann vör sien Huusingang in de Willöperstraat in't Been schaten. Wat de Polizei seggt, is de mootmaßliche Täter flücht. Dat Opfer is na't Krankenhuus henkamen. // Stand: 07.08.2020, Kl. 09:30

