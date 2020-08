Stand: 07.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Dat Wedder för uns in Hamborg

Dat Wedder för uns in Hamborg schenkt uns vundaag nich een Druppen Regen. Man Sünnschien ahn Enn. In Temperaturen heet dat: Bet to dreeundörtig Graad. Opstunns köönt wi de Finster noch bi twintig Graad in Eppendörp open maken.

Morgen mööt wi uns to’n Freren ok in’t Köhlschapp setten, denn warrt dat nämlich noch hitter. Op bet to veerundörtig Graad kladdert de Temperaturen denn bi en ganz mauen Wind ut Noordoost. // Stand: 07.08.2020, Kl. 9:30

