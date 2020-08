Stand: 06.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

School geiht los

In Hamborg geiht vundaag dat ne’e Schooljohr ünner Corona los. Anners as vör de Sommerferien, gifft dat wedder meist ganz normalen Ünnerricht. Man wegen de Corona-Pandemie gellen Afstands- un Hygieneregeln. Ok en Mask mutt opsett warrn, wenn en nich graad in'n Ünnerricht is. De Oppositschoon bekrittelt, dat Konzept wöör nich langen. Un en Öllerninitiative, de will dat de Schölers in lüttere Gruppen lehren doot un ok mehr vun tohuus. //Stand 06.08.2020 Kl. 9:30

