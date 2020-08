Stand: 06.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Corona bi Traditschoonsrederee

Bi Blohm + Voss in’n Haven, dor hebbt se middewiel negenunfofftig Corona-Fälle. Wat de Gesundheitsbehöörd seggt, sünd de mersten Werft-Mitarbeiders, de dat Virus hebbt, in’t Hamborger Ümland tohuus. Morgen schall künnig maakt warrn, wat bi en groten Test vun bummelig dusend Beschäftigte rutsuert is. Worüm Corona dor in Hamborger Haven utbroken is, dat is ümmer noch nich rut. //Stand06.08.2020 Kl. 9:30

