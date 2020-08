Stand: 06.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

SH is bang vör Anstoorm

De Ministerpräsident vun Sleswig-Holsteen Daniel Günther, de hett sik ok an de Hamborger richt un seggt, se schullen an’t Wekenenn nich all an de Stränn vun Noord- un Oostsee föhren. Nich blots de Hotspots weren schöön, sünnern ok dat Binnenland, meen Günther. Wegen dat schöne Sommerwedder rekent de beliebten Stränn in Sleswig-Holsteen mit en Anstoorm vun Besökers. // Stand 06.08.2020 Kl. 9:30

