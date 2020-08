Stand: 06.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Masken in Bus un Bahn

In Hamborg sett de mersten Lüüd jümehr Masken in Bus un Bahn op. Dorüm warrt dat eerstmal ok nix kosten, wenn en sik mal nich doran holen deit. Dat seegt de Verkehrsbehöörd. Se wüllt lever Kontrolleure an wichtige Verkehrspunkte insetten, de dorna kieken schüllt, wat de Lüüd de Masken ok richtig drägen doot. Anners is dat in Nordrhein-Westfalen. Dor mööt de Lüüd vun de tokamen Week af an al bi’t eerste Mal, wenn se keen Mask in Bus un Bahn op hebbt, eenhunnertunfofftig Euro betahlen. // Stand 06.08.2020 Kl. 9:30

