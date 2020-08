Stand: 06.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Hölp för Beirut

De internatschonale Hölp för de libane’sche Hauptstadt, wo dat güstern twee swore Explosionen gääv, de is anlopen. Ut Düütschland sünd en Trupp vun’t Technische Hölpswark, Dokters, Fachlüüd för gefährliche Stoffe un ok de Bunnswehr ünnerwegens na Beirut. Dörch de Explosion sünd na offizielle Angaven mehr as eenhunnertdörtig Minschen storven. Üm un bi fiefdusend sünd to Schaden kamen. Meist de halve Stadt schall in Schutt un Asch liggen. // Stand 28.07.2020 Kl. 9:30

