Stand: 06.08.2020 09:30 Uhr

Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag schient de Sünn, dat is dröög un warrt hitt: Bet to tweeundörtig Graad kriegt wi. Opstunns meet wi bi ju op St. Pauli achteihn Graad. De Wind weiht flau ut Süüdoost. Morgen kriegt wi eerst veel Sünn, namiddags kaamt Wulken dortau un dat warrt wedder warm: bet to dreeundörtig Graad. // Stand 06.08.2020 Kl. 9:30

