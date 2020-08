Stand: 05.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Corona bi Blohm+Voss

Op de Hamborger Warft Blohm+Voss hebbt sik en ganzen Barg Mitarbeiders an Corona ansteken. Bi negenunveertig Lüüd, de op de Warft arbeiden doot, hebbt se nu dat Virus funnen, vermellt de Lürssen Grupp. Verleden Week harrn sik ok al söss Anstellten ansteken. Opstünns schüllt all sösshunnert Mitarbeiders vun de Warft test warrn. Blots wenn bi den Test rutsuert, dat en Mitarbeider keen Corona hett, denn dörv he wedder na Arbeit gahn. / Stand: 05.08.2020, Klock 9:30

