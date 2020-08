Stand: 05.08.2020 09:30 Uhr - NDR 90,3

Straafgeld för Andy Grote

Hamborgs Binnensenater Andy Grote hett sik ja nich an de Corona-Oplagen holen. Nu mutt he dusend Euro Straafgeld betahlen. As Grote Anfang Juni wedder in’t Amt kamen is, hett he mit goot dörtig Lüüd in en Bar in de Havencity wat drunken. De Steed, de för de Straafgeller tostännig is, seggt, ok wenn Grote keen Fier utricht hett, de ja verbaden is, weer dat liekers nich rechtens, dat he so veel Minschen privaat tohoop bröcht hett. De Oppositschoon is tofreden, dat Grote nu dat Straafgeld betahlen mutt. Bavento verlangt se, dat he ut’t Amt schickt warrt. / Stand: 05.08.2020, Klock 9:30

