Stand: 05.08.2020 09:30 Uhr

De School geiht wedder los

Hamborgs Eerste Börgermeister Peter Tschentscher hett rutstellt, dat de Kurs vun den Senaat, wat den Schoolanfang angeiht, richtig is. Vun morgen af an schüllt de Schölers wedder normal na School gahn. Dat is nödig un dor köönt se för instahn, so Tschentscher. De Kinner hebbt en Recht op Bilden, see he. Wenn sik in en School welk ansteken doot, denn warrt se dor op reageren, so as dat denn passen deit. De Börgermeister verkloor, dat wichtigste is opstünns de Quarantään för Minschen, de vun en Reis ut en Risikogegend trüchkaamt. / Stand: 05.08.2020, Klock 9:30

